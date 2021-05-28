شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد مكسب قوى بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، مستفيدا من ضعف أداء العملة الأمريكية ،بالإضافة إلى احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية العام المقبل.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.4173$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.4201 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.4208$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، وبأكبر مكسب يومي منذ 10 أيار/مايو الجاري.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري، بالعملة الملكية"الجنيه الإسترليني" مرتفعة بنسبة 0.4% مقابل العملة الأمريكية، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

والجنيه مرتفعا قرابة 2.8% على مدار أيار/مايو الجاري مقابل الدولار ، على وشك تحقيق ثاني شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري خلال عام 2021 ،ويعد أداء الجنيه خلال هذا الشهر هو الأفضل من بين العملات الرئيسية مقابل العملة الأمريكية.

استفاد الجنيه كثيرا من هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوى فى أربعة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،فى ظل انحسار احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة فى وقت مبكر عن عام 2023.

وبفضل حملات التطعيم السريعة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة ،وبعد إعلان الحكومة البريطانية تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالجائحة الفيروسية ،تعززت كثيرا مؤشرات تعافي الاقتصاد البريطاني سريعا من أضرار تلك الجائحة ،الأمر الذي عزز أيضا احتمالات قيام المركزي البريطاني برفع أسعار الفائدة العام المقبل.