“ساما”: هذا ما اتخذناه لحماية استقرار النظام المالي مع استمرار جائحة كورونا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

اكد البنك المركزي السعودي “ساما” انه بالرغم من استمرار اطلاق اللقاح في 2021 فانه يرجح استمرار تاثير جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي لبقية العام على الاقل، مما قد يمثل مخاطر على القطاع المالي السعودي.

واضاف كانت الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية السعودية سليمة ومتينة في مطلع تفشي الجائحة في اوائل عام 2020، ولم تكن هناك مخاوف نظامية بشان الملاءة المالية في ذلك الحين، الا ان المخاطر اخذت تتزايد امام حالة عدم اليقين الكبيرة.

واستجاب البنك المركزي السعودي الى جانب ما يزيد على 22 جهة عامة عن طريق اتخاذ اجراءات الدعم المناسبة الموضوعة تحت تصرفهم.

ويمكن التمييز بين مرحلتين رئيستين، الاولى في فبراير 2020، من خلال التاسيس السريع لفريق عمل داخلي لتقييم التاثير المحتمل لفيروس كورونا، والثانية، اثناء مجريات شهر مارس 2020، من خلال عملية تقديم برامج حزم تحفيزية لدعم الاقتصاد، مضيفا وبالنسبة للفترة المتبقية من العام 2020، فقد جددت برامج الحزم التحفيزية في عدة احداث لتظل بمثابة شبكة امان للاقتصاد.

وكشف البنك المركزي السعودي عن الاجراءات المتخذة لحماية استقرار النظام المالي، للتخفيف من تاثير فيروس كرونا والتي تمثلت فيما يلي: