شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض المكرونة السويسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل إقبال متوسط على سوق الأسماك عقب نهاية شهر رمضان المبارك شهدت أسعار جميع الأصناف اليوم الجمعة 28-5-2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة مع انخفاض في أسعار السمك المكرونة السويسي.

وانخفاض سعر المكرونة السويسي 5 جنيهات للكيلو حيث تراوح بين 60-75 جنيها للكيلو مقابل 60-80 جنيها للكيلو، واستقر سعر السمك البورى 1، 40-48 جنيها للكيلو، و البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وأسعار البربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو .

كما سجل البلطى المزارع "1" 22-24 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك الثعابين بين 50-200 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها ، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.