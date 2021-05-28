شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الاتصالات يصل للعالمية.. تقدم كبير لمصر بالمؤشرات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحقيق أداء إيجابى خلال الفترة الماضية نتيجة للجهود الحكومية فى البنية التحتية والتشريعية، وحقق القطاع معدل نمو 16% وناتج محلى للقطاع يقدر بـ125 مليار جنيه، وارتفعت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% إلى 4.4% ومستهدف 5% خلال العام المالى الحالى و8% خلال ثلاث أعوام، وارتفع الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، كما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار، ونما عدد العاملين بالقطاع من 233 ألف إلى 281 ألف.

كما حقق قطاع الاتصالات تقدم كبير في المؤشرات الدولية، ونستعرض أبرز هذه المؤشرات.

- تقدم مصر 5 مراكز في ترتيب مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة

- تقدم مصر 55 مركزًا بمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتصبح في المركز الـ 56 عالميًا بين 172 دولة.

- تقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول الرقمي 2020 لتصبح في المركز 50 من 82 دولة

- حلت مصر في المرتبة 15 من بين 60 دولة على مستوى العالم في مؤشر مواقع الخدمات العالمية

- تقدم مصر 13 نقطة في بُعد الإتاحة الرقمية والذي يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته.

- تقدم مصر 5 نقاط في بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد والذي يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت.

- تقدم مصر 11 نقطة في بُعد السياسات الرقمية والذي يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية.