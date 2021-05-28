شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الاتصالات يصل للعالمية.. تقدم كبير لمصر بالمؤشرات الدولية والان مع تفاصيل الخبر
كما حقق قطاع الاتصالات تقدم كبير في المؤشرات الدولية، ونستعرض أبرز هذه المؤشرات.
- تقدم مصر 5 مراكز في ترتيب مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة
- تقدم مصر 55 مركزًا بمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتصبح في المركز الـ 56 عالميًا بين 172 دولة.
- تقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول الرقمي 2020 لتصبح في المركز 50 من 82 دولة
- حلت مصر في المرتبة 15 من بين 60 دولة على مستوى العالم في مؤشر مواقع الخدمات العالمية
- تقدم مصر 13 نقطة في بُعد الإتاحة الرقمية والذي يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته.
- تقدم مصر 5 نقاط في بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد والذي يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت.
- تقدم مصر 11 نقطة في بُعد السياسات الرقمية والذي يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية.