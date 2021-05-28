شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للأعلى له في سبعة أسابيع أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل وليعد بصدد مكاسب أسبوعية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 109.91 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.81، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 109.96، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.79.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تيسان/أبريل الماضي والتوقعات باتساع الانكماش إلى 0.8%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام استقرار الانكماش عند 0.2% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات.

كما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي يستثنى منها الطعام والطاقة انكماشاً 0.1% مقابل الثبات عند مستويات في نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات التي أشارت لنمو 0.1%، وجاء ذلك مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي والتوقعات عند 2.6%. أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 2.7%.

على الصعيد الأخر، ترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.5% مقابل 4.2% في آذار/مارس، وتراجع الدخل الشخصي 14.2% مقابل ارتفاع 21.1% في آذار/مارس، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.4% في آذار/مارس.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 92.0$ مليار مقابل 90.6$ مليار في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.3% في آذار/مارس،، وبالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات تقلص الاتساع إلى ما قيمته 67.9 مقابل 72.1 في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر اقتصاد في العالم عن بيانات ثقة المستهلك الأمريكي، مع أظهر القراءة النهائية مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 83.1 مقارنة باتساع بما قيمته 82.8 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 88.3 في نيسان/أبريل، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر آيار/مايو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.