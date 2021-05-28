شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة لأسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأعلى لها في قرابة أربعة أشهر مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في تسعة جلسات من الأعلى لها منذ الثاني من شباط/فبراير، بينما لا تزال بصدد أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ السابع من الشهر ذاته للجلسة الثانية في أربعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:24 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو القادم 0.47% لتتداول عند 27.85$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 27.98$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.94$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 90.05 مقارنة بالافتتاحية عند 90.03.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.5% مقابل 4.2% في آذار/مارس الماضي، وتراجع الدخل الشخصي 14.2% مقابل ارتفاع 21.1% في آذار/مارس، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.4% في آذار/مارس.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 92.0$ مليار مقابل 90.6$ مليار في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.3% في آذار/مارس،، وبالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات تقلص الاتساع إلى ما قيمته 67.9 مقابل 72.1 في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر اقتصاد في العالم عن بيانات ثقة المستهلك الأمريكي، مع أظهر القراءة النهائية مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 83.1 مقارنة باتساع بما قيمته 82.8 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 88.3 في نيسان/أبريل، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر آيار/مايو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

وفي سياق أخر، يشهد العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد 10 أعوام ارتفاعاً 0.75% إلى 1.618% ليعكس ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي وارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ السابع من أيار/مايو، حينما اختبر الأدنى له منذ 11 من آذار/مارس، ويذكر أن العائد شهد في 12 من هذا الشهر اكبر ارتفاع يومي له في شهرين عقب أظهر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نيسان/أبريل أكبر ارتفاع منذ 2009.

ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع أسعار السلع والذي أثار القلق حيال التضخم وعزز التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم على تقليص التحفيز بشكل مبكر لكبح جماح التضخم، وذلك على الرغم من توالي التأكيدات خلال الآونة الأخيرة من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وعلى رأسهم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على الفائدة صفرية حتى تحقيق تعافي اقتصادي قوي.

ويذكر أن باول أفاد مسبقاً أنه في الوقت المناسب سيخفض الفيدرالي مشترياته الشهرية من السندات التي تفوق 120$ مليار شهرياً، وذلك قبل اللجوء إلى زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية، ونود الإشارة لكون العلاقة بين العائد على سندات الخزانة وأسعار الفضة عكسية بشكل أو بأخر لكون معدن الفضة الذي يعد نصف الطلب عليه من القطاع الصناعي ينظر إليه أيضا على أنه ملاذ آمن وبديل للاستثمار ولا يعطي عائد كالذهب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي تحذير منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد على الرغم من ارتفاع معدل التطعيم ضد الفيروس التاجي في بعض البلدان، وأن في آسيا شهدت أماكن مثل سنغافورا وتايوان انتعاشاً في الآونة الأخيرة في الإصابات المحلية، ما دفع السلطات المحلية هناك إلى تشديد القيود في ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية لحافة الهاوية.

ونود الإشارة، لكون وزارة الصحة الهندية ذكرت بالأمس بأن الهند سجلت نحو 228,093 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الهند قرابة 27.37 مليون حالة، وبلغت الوفيات 4,016 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 315,235 حالة حتى الخميس، وتحتل الهند المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بعد الولايات المتحدة بإصابات فاقت 33.16 مليون حالة ووفيات بقرابة 590 ألف حالة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 12:48 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 168.04 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,494,758 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة ختى الأربعاء الماضي، قرابة 1,546 مليون جرعة.