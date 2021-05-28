شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أكثر من أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير، بينما لا تزال بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.2188 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2195 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2182، بينما حقق الأعلى له عند 1.2197.

هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.8% في آذار/مارس الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 10.0% مقابل 6.9%، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة أظهر قراءة مؤشر إنفاق المستهلكين اتساع التراجع إلى 4.1% مقابل 1.1% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا والتي قد تؤكد على نمو 0.4% خلال الربع الأول ومقابل انكماش 1.4% في الربع الرابع الماضي، ومع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين أيضا لفرنسا والتي قد تعكس تسارع نمو الضغوط التضخمي في ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو إلى 0.3% مقابل 0.1% في آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، ترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.5% مقابل 4.2% في آذار/مارس، وتراجع الدخل الشخصي 14.2% مقابل ارتفاع 21.1% في آذار/مارس، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.4% في آذار/مارس.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 92.0$ مليار مقابل 90.6$ مليار في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.3% في آذار/مارس،، وبالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات تقلص الاتساع إلى ما قيمته 67.9 مقابل 72.1 في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر اقتصاد في العالم عن بيانات ثقة المستهلك الأمريكي، مع أظهر القراءة النهائية مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 83.1 مقارنة باتساع بما قيمته 82.8 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 88.3 في نيسان/أبريل، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر آيار/مايو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.