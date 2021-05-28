الاقتصاد

أسعار اللحوم اليوم.. المفروم 120 - 130 جنيها للكيلو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. المفروم 120 - 130 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نهاية الأسبوع تشهد أسعار اللحوم البلدى في السوق المحلى استقرارا بالأسواق وفي محلات الجزارة، اليوم الجمعة 28-5-2021  وذلك في ظل زيادة المعروض بحسب شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 

 

وتراوحت أسعار اللحوم "الكندوز" بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار الكبدة الكندوز تتراوح بين 130 - 150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130 - 150 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130 - 145 جنيها للكيلو. 

 

وسجلت اللحوم الضأن 130-150 جنيها، والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملى بين 100-120 جنيها للكيلو، والكلاوى والقلب 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت السجق البلدى 120-130 جنيها، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا