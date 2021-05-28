شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. المفروم 120 - 130 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نهاية الأسبوع تشهد أسعار اللحوم البلدى في السوق المحلى استقرارا بالأسواق وفي محلات الجزارة، اليوم الجمعة 28-5-2021 وذلك في ظل زيادة المعروض بحسب شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتراوحت أسعار اللحوم "الكندوز" بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار الكبدة الكندوز تتراوح بين 130 - 150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130 - 150 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130 - 145 جنيها للكيلو.

وسجلت اللحوم الضأن 130-150 جنيها، والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملى بين 100-120 جنيها للكيلو، والكلاوى والقلب 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت السجق البلدى 120-130 جنيها، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.