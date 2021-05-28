شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يفقد العزم – تحليل - 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية جديدة يوم أمس ليختبر مستوى 0.9000، دون أن يتمكن من اختراقه، ليرتد هبوطاً ويستقر حول المتوسط المتحرك 50، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 0.8900 كهدف سلبي تالي.

نذكر بأن اختراق 0.9000 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لزيارة مستويات 0.9045 ثم 0.9100 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8900 والمقاومة 0.9010

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط