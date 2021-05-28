شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي عالق – تحليل - 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عالقاً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالمقاومة 0.7765 والدعم الذي يرتفع إلى 0.7740، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين.

التعارض بين إيجابية مؤشر ستوكاستيك وسلبية المتوسط المتحرك 50 يقدّم سبب آخر للحيادية، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7890، بينما يمثل كسر الدعم عامل سلبي سيضغط على السعر لزيارة مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 0.7615.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7670 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي