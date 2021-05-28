شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف الأول – تحليل - 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة ليتمكّن من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 69.55، ويظهر مزيد من الميل الصاعد مع افتتاح اليوم ليؤكد استمرار الموجة الصاعدة، مع التذكير بأن محطّتنا التالية تصل إلى 71.35.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 68.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.50 والمقاومة 71.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد