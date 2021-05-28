شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز الهدف الأول – تحليل - 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 66.80 واخترقه ليقترب من الهدف الثاني المتوقع عند 67.95، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى الأخير سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 69.55 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 65.30 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 68.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد