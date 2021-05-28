شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحافظ على ثباتها الإيجابي – تحليل - 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب عند دعم القناة الصاعدة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 29.00 كهدف إيجابي تالي.

سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب تذبذب جانبي إضافي قبل استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق مستوى 27.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.40 والمقاومة 28.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد