شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر دعم القناة – تحليل - 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب عند دعم القناة اللحظية الصاعدة الآن، والذي يمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الارتفاع خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 1928.60 كمحطة رئيسية تالية.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بثبات السعر فوق 1880.00، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق 1900.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف الإيجابية المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1880.00 والمقاومة 1928.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد