شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يكسر الدعم – تحليل - 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي كسراً واضحاً لمستوى 1.2090 واستقر دونه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط من جديد، ممهداً أمام تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.2013 وتمتد إلى 1.1900 بعد كسر المستوى السابق.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2090 قد يدفع السعر لبدء محاولات تعافي جديدة والتوجه لاختبار مناطق 1.2164 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2000 والمقاومة 1.2140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط