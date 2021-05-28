شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يخترق المقاومة – تحليل - 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 109.22 ويصل إلى مشارف حاجز 110.00، ليوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويستأنف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، في طريقه للتوجه نحو مناطق 111.05 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 109.22 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.20 والمقاومة 110.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد