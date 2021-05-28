شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 1.4135 ويختبر الدعم المكسور للقناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليقدّم إشارات على محاولة التعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، لكنه يواجه مقاومة قوية عند المناطق الحالية، إلى جانب فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي، ليواجه تعارضاً بين العوامل الفنية يجعلنا نقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نشير إلى أن استمرار الميل الصاعد واختراق 1.4238 سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.4375، بينما كسر 1.4095 سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار 1.4005 وتمتد إلى 1.3920 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4095 والمقاومة 1.4290

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير