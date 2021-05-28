شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستمر بالتذبذب عند الدعم – تحليل - 28-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج اليورو مقابل الدولار للانخفاض والتذبذب عند الدعم المحوري 1.2170، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2300 بشكل رئيسي.

مؤشر ستوكاستيك يدعم الارتفاع المتوقع، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2170 والثبات دونه سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 1.2064 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2120 والمقاومة 1.2280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد