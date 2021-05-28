شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الياباني ومع وزن المستثمرين لإعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم عقب جاءحة كورونا وإمكانية خفض التحفيز.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تيسان/أبريل الماضي والتوقعات باتساع الانكماش إلى 0.8%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام استقرار الانكماش عند 0.2% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات.

كما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي يستثنى منها الطعام والطاقة انكماشاً 0.1% مقابل الثبات عند مستويات في نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات التي أشارت لنمو 0.1%، وجاء ذلك مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي والتوقعات عند 2.6%. أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 2.7%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.1.77% ليربج 33.91 نقطة ويصل إلى المستوى 1,912.94، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.97% ليربح هو الأخر 562.40 نقطة ويصل إلى المستوى 29,111.41.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.10% ليخسر 5.27 نقطة ويصل إلى المستوى 5,332.96، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.01% ليربح 0.43 نقطة ويصل إلى المستوى 3,609.28.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.52% ليربح 151.10 نقطة ويصل إلى المستوى 29,264.30، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.83% ليربح هو الأخر 26.16 نقطة ويصل إلى المستوى 3,191.67.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.02% ليخسر 2.97 نقطة ويصل إلى المستوى 12,240.37، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً نسبة 1.17% ليربح 82.73 نقطة ويصل إلى المستوى 7,177.60.