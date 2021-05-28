شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار النيوزيلندي لأول مرة في خمسة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 26 من شباط/فبراير، بينما لا يزال بصدد أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.27% إلى مستويات 0.7273 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7293 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.77268، بينما حقق الأعلى له عند 0.77296.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.5% مقابل 4.2% في آذار/مارس الماضي، وتراجع الدخل الشخصي 14.2% مقابل ارتفاع 21.1% في آذار/مارس، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.4% في آذار/مارس.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 92.0$ مليار مقابل 90.6$ مليار في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.3% في آذار/مارس،، وبالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات تقلص الاتساع إلى ما قيمته 67.9 مقابل 72.1 في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 83.1 مقارنة باتساع بما قيمته 82.8 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند 88.3 في نيسان/أبريل، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر آيار/مايو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.