شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين دولار تراجع بواردات لعب الأطفال خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الواردات المصرية من لعب الاطفال بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة واردات لعب الاطفال نحو 3 ملايين و583 الف دولار فى شهر فبراير الماضى، بينما كانت الواردات نحو 9 ملايين و918 الف دولار في شهر فبراير عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و335 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات لعب الاطفال جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و148 مليون و446 الف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل مليار و222 مليون و314 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 73 مليون و868 ألف دولار.

وتضمنت قائمة واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة، كلا من اللحوم وبلغت قيمتها 127 مليون و81 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 143 مليون و888 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 16 مليون و807 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات الألبان ومنتجاتها وبلغت قيمتها نحو 48 مليون و479 الف دولار، مقابل 72 مليون و659 ألف دولار خلال فترة المقارنة وذلك بتراجع بلغ نحو 24 مليون و180 ألف دولار.