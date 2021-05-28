شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تطوير أكبر مصنع حكومى لصناعة الورق بالإسكندرية فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
تعرف علي مراحل تطويرها.
1- تم الانتهاء من تقديم دراسة الجدوى الخاصة بمصانع راكتا للورق بواسطة مكتب استشارى هندى وابداء الملاحظات عليها.
2- تسلم الجانب الهندي المقترحات تمهيدا لتسليم الدراسة النهائية نهاية الشهر الجارى.
3- سيتم عمل مناقصة عالمية للشركات الراغبة فى التطوير مع أفضلية لمن يوفر التمويل والذي يستغرق نحو عامين .
4- سيتم إنشاء 3 خطوط إنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية للشركة ل700 طن في اليوم.
5- سيتم الاعتماد على المخلفات الزراعية المصرية والتركيز على صناعة الكرتون، بعدما تناقص اعتماد العالم على صناعة الورق الأبيض.
6- سيتم إنشاء مصنع جديد، لزيادة التصدير مع الاستفادة من كافة الأصول.
7- سيتم تصنيع الورق من جريد النخيل لأول مرة فى مصر، مع انشاء خط لتصنيع لب الورق من مخلفات الأشجار والنخيل.
8- التطوير يساهم فى حماية البيئة، واللجوء للتصنيع بمواد متوافقة مع البيئة.