شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تطوير أكبر مصنع حكومى لصناعة الورق بالإسكندرية فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسلم القابضة للصناعات الكيماوية، دراسة الجدوى الفنية النهائية التى تتضمن أعمال تقييم ودراسة كافة عناصر القوة والضعف وحالة المعدات والماكينات، وكافة المصانع بشركة العامة للورق راكتا بالإسكندرية، وذلك من خلال مكتب استشارى هندى متخصص، C2C ، والتى تتكلف مبدئيا نحو 150 مليون دولار نهاية الشهر الجارى.

تعرف علي مراحل تطويرها.

1- تم الانتهاء من تقديم دراسة الجدوى الخاصة بمصانع راكتا للورق بواسطة مكتب استشارى هندى وابداء الملاحظات عليها.

2- تسلم الجانب الهندي المقترحات تمهيدا لتسليم الدراسة النهائية نهاية الشهر الجارى.

3- سيتم عمل مناقصة عالمية للشركات الراغبة فى التطوير مع أفضلية لمن يوفر التمويل والذي يستغرق نحو عامين .

4- سيتم إنشاء 3 خطوط إنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية للشركة ل700 طن في اليوم.

5- سيتم الاعتماد على المخلفات الزراعية المصرية والتركيز على صناعة الكرتون، بعدما تناقص اعتماد العالم على صناعة الورق الأبيض.

6- سيتم إنشاء مصنع جديد، لزيادة التصدير مع الاستفادة من كافة الأصول.

7- سيتم تصنيع الورق من جريد النخيل لأول مرة فى مصر، مع انشاء خط لتصنيع لب الورق من مخلفات الأشجار والنخيل.

8- التطوير يساهم فى حماية البيئة، واللجوء للتصنيع بمواد متوافقة مع البيئة.