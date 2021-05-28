شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تشهِّر بمواطن تستر على 4 مقيمين مخالفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهّرت وزارة التجارة بمواطن تستر على 4 مقيمين مخالفين زاولوا نشاط تجارة المفروشات، بينهم ثلاثة من الجنسية الباكستانية وشخص من الجنسية المصرية.

ونشرت وزارة التجارة أسماء المخالفين، على حسابها الرسمي على "تويتر"، موضحة أن الواقعة حدثت في سكاكا، التابعة لمنطقة الجوف.

وأوضحت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بسكاكا، المتضمن تغريم المخالفين بـ 380 ألف ريال، وسجن المتستر عليهم 3 أشهر، وشهر واحد للمتستر.

كما تقرر استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري ومنع مزاولة النشاط التجاري.