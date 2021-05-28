شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور بورشة عمل «دور المعايرة في التنمية الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت ورشة عمل حول «دور المعايرة في التنمية الصناعية»، نظَّمها فرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية، على هامش فعاليات المنتدى الدولي للقياس تحت شعار «القياس من أجل الصحة»، والذي نظمته الهيئة برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة د. ماجد القصبي، عددًا من المحاور المتعلقة بالمترولوجيا. واستعرضت ورشة العمل التي أقيمت بحضور مدير عام فرع المواصفات السعودية بالمنطقة الشرقية أحمد العبثاني التعريف بأهمية القياس والمعايرة، وعرضًا للمشاريع والمبادرات وأعمال التطوير التي تقوم بها مختبرات الهيئة المرجعية، إلى جانب أنشطة برنامج المعايرة القانونية (تقييس).

يذكر أن الهيئة قد نظمت المنتدى الدولي للقياس لعام 2021، بمشاركة وحضور عدد من الخبراء والمختصين الدوليين، الذي استعرض التجربة السعودية في مواجهة جائحة كورونا والدور المهم، الذي يقوم به المركز الوطني للقياس والمعايرة بالمملكة.