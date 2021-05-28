شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر دون 1900 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب أمس الخميس دون المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار للأوقية بعد أن حد ارتفاع الدولار من المكاسب مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية قد تقدم إشارات بشأن التضخم والسياسة النقدية.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1895.10 دولار للأوقية، بعد تسجيله أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير عند 1912.50 أمس الأول وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1898.50 دولار للأوقية.

وقال محللون: إنه بالنظر إلى التحركات القوية منذ بداية أبريل، سيكون الذهب الآن عرضة لبعض عناصر جني الأرباح ولدينا بيانات اليوم بشأن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والتي ستركز عليها السوق بشدة، فيما أن فترة من الاستقرار فوق 1900 دولار قد تكون مفيدة للذهب.

وارتفع مؤشر الدولار، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لمَنْ يحوزون عملات أخرى.

وقلل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أهمية ارتفاع ضغوط الأسعار وأكدوا دعمهم للإبقاء على تيسير السياسة النقدية لبعض الوقت. لكن نائب رئيس البنك راندال كوارلز قال أمس الأول إنه مستعد لفتح محادثات بشأن الحد من إجراءات الدعم الطارئ.

وقال المحللون: «انخفاض عائد السندات وضعف الدولار والضغوط التضخمية توفر خلفية مثالية للذهب ومع ذلك، يظل الذهب عرضة لأي أخبار بشأن تباطؤ مشتريات الأصول، إذ إن الاقتصاد العالمي في خضم انتعاش قوي».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم نحو 1% إلى 2771.63 دولار للأوقية، وتراجعت الفضة 0.3% إلى 27.62 دولار، وهبط البلاتين 0.3% إلى 1187.66 دولار.