شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ ساما: جهود لجنة غسل الأموال دعمت عضوية المملكة بـ «فاتف» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لممثلي الجهات الأعضاء باللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
وناقش أعضاء اللجنة عددا من الموضوعات المهمة في إطار تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال، وتابعوا التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية وأهدافها الإستراتيجية، إلى جانب مناقشة نتائج فرق العمل المشكلة من الجهات الأعضاء، وهي: فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي، وفريق عمل الإحصاءات برئاسة أمن الدولة، وفريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة، إضافة إلى فريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية، وقد تم استعراض آخر المستجدات في شأن التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، لضمان توافق الأنظمة والتشريعات المحلية مع المعايير الدولية.