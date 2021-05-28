شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكية تفوز بمليون دولار بعد تلقيها لقاح كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت سيدة أمريكية، من ولاية أوهايو، الأربعاء، بجائزة قدرها مليون دولار، ضمن برنامج «تطعيم المليون» لتشجيع السكان على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في حين حصل شاب من منطقة دايتون على أول منحة دراسية جامعية كاملة، وفق ما نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأختير الفائزون في سحب عشوائي، نظم الإثنين، وجاء الإعلان رسمياً عنهم في نهاية برنامج سحوبات تلفزيوني بالولاية.

وقال حاكم أوهايو، مايك دي واين، قبل إعلان الفائزين: «متحمسون لأن هذا ألهم الكثيرين من السكان للحصول على التطعيم».

وشارك في برنامج التطعيم أكثر من 2.7 مليون شخص للفوز بإحدى الجوائز النقدية الأربع، وقيمة كل منها مليون دولار، وشارك أكثر من 104 آلاف مراهق تراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة، للحصول على المنحة الدراسية الجامعية.

وخلال الأسابيع الأربعة المقبلة، سيعلن كل يوم أربعاء، اسم فائز بجائزة المليون دولار، إضافة إلى فائز بالمنحة الدراسية الكاملة.

وبرنامج «تطعيم المليون» مفتوح للمقيمين الدائمين في أوهايو، ممن تلقوا التطعيم الكامل أو جرعة واحدة من أحد اللقاحات الثلاثة المرخصة في الولايات المتحدة، وهي «جونسون أند جونسون» و«فايزر» و«مودرنا».

ويبدو أن الفكرة أتت ثمارها، إذ قفز عدد الأشخاص في أوهايو الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكبر والذين تلقوا الجرعة الأولي بنسبة 33 ٪ في الأسبوع الذي تلا إعلان الولاية عن اليانصيب.

وألهمت الفكرة مدن أمريكية أخرى، على تنظيم مسابقات تحفيزية مماثلة في كولورادو وماريلاند ونيويورك وأوريغون.

وفي ولاية كولورادو، قال الحاكم، كولورادو جاريد بوليس، إن السلطات ستنظم يانصيباً أسبوعياً لخمسة سكان للفوز بمليون دولار يوم الثلاثاء، وستستخدم أموال الإغاثة المخصصة لمكافحة كورونا للقيام بذلك.وتقدم ولايات أخرى حوافز لتشجيع عمليات التطعيم.