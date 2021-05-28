شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تبلغ موسكو بأنها لن تعود إلى «الأجواء المفتوحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل إعلام روسية، الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يعود إلى معاهدة «الأجواء المفتوحة» للمراقبة العسكرية، وأنه أبلغ موسكو بذلك القرار.

وجاء القرار الأمريكي، بعد ساعات من تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يأن الولايات المتحدة لم يتبق أمامها الكثير من الوقت حتى تعيد النظر في رفض المشاركة في المعاهدة التي وضعت في العام 1992 وتشارك فيها 34 دولة.

وكان مجلس النواب الروسي أعلن الأربعاء، موافقته على أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالانسحاب من المعاهدة التي انسحب منها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العام الماضي، متهماً روسيا بانتهاكها وهو ما نفته الأخيرة.