شكرا لقرائتكم خبر عن «كامبريدج» تستحوذ على مكتب ستيفن هوكينج وأرشيفه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استحوذت جامعة كامبريدج ومجموعة متاحف بريطانية على أوراق وممتلكات شخصية تعود لعالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينج، الذي سطع نجمه سنة 1988 بعد نشر كتاب «إيه بريف هيستوري أوف تايم»، الذي بسّط فيه أبرز مبادئ علم الفلك.

وبموجب اتفاق بين مكتبة جامعة كامبريدج، ومجموعة متاحف العلوم والحكومة البريطانية، سيتم الاحتفاظ بمحتويات مكتب العالم الشهير عالمياً وأرشيفه للأجيال المقبلة. وتعني الصفقة البالغة قيمتها 4.2 مليون جنيه إسترليني (5.9 مليون دولار) أن 10 آلاف صفحة من أوراق هوكينج العلمية، ووثائق أخرى، ستبقى في مدينة كامبريدج الجامعية وستوضع ممتلكات من بينها كراسيه المدولبة، ومعالجات للصوت، وتذكارات شخصية، بما فيها مكتبه في كامبريدج، في متحف العلوم في لندن، وستعرض مختارات العام المقبل.

وسيوضع أرشيف كامبريدج الذي يتضمن وثائق تعود إلى الفترة الممتدة من 1944 إلى 2008، بما فيه أوراقه الأكاديمية ونصوصه التلفزيونية منذ ظهوره، في برامج على غرار «ذي سيمبسنز»، إلى جانب أوراق تعود إلى إسحاق نيوتن وتشارلز داروين.

وعاش هوكينج منذ شبابه حبيس كرسيّه المتحرك، وأصيب وهو في الجامعة بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض عصبي انتكاسي يصيب الخلايا العصبية الحركية لدى الشخص البالغ.

وتسبب له في الشلل وجعله لا يستطيع التكلم إلا بواسطة جهاز كمبيوتر بصوت اصطناعي تحول إلى سمة مميزة له.