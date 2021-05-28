شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قرارات لتحسين أحوال الموظفين بالدولة فى ظل جائحة كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت الحكومة العديد من القرارات لتحسين أحوال الموظفين فى ظل ما تتعرض له البلاد من جائحة كورونا والتى تسببت في تدهور أحوال عدد كبير من العاملين فى الدولة. والتى سيتم تطبقيها بداية من شهر يوليو المقبل وهى:

1ـ رفع الحد الأدنى لأجور للموظفين بالدولة إلى 2400 جنيه لتصل تكلفتها من موازنة الدولة لـ 37 مليار جنيه.

2- منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة تقدر بـ 13% من الأجر الأساسي بداية من أول شهر يوليو المقبل.

3- 1.5 مليار جنيه حافز مالي خاص بالعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبل

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5- زيادة بنسبة المعاشات ب13%، بقيمة 31 مليار من موازنة الدولة.

6- منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية قدرها 7% من الأجر الوظيفي حد أدني 75 جنيها شهريا، بينما منح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة تقدر 13% من المرتب الأساسي، لتصل تكلفتها إلى 7.5 مليار جنيه.

7- زيادة تكلفة الأجور والمعاشات والعلاوات والحوافز المقررة بالموازنة إلى 100 مليار جنيه.

8- زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 17 مليار جنيه.