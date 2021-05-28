شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقابة الصناعية": نؤدى دورا فعالا فى تحسين صورة المنتج المصرى وحماية الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء عبد الرؤوف الأحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أنشطة المصلحة، موضحا أنها تقوم بعمل تفتيش مفاجئ على المصانع وزيارات مستمرة، بجانب تحديد احتياجات المصانع خاصة في ظل كورونا، متابعا: نقوم بدور فعال في تحسين صورة المنتج المصرى وحماية الأسواق من السلع الرديئة، بجانب إجراء حملات تفتيش لمتابعة مدى التزام المصانع بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

وأضاف رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن المصلحة تتأكد من سلامة المنشآت الخاصة والمصانع وجودة المنتج، بحيث يكون المنتج على أعلى جودة.

ولفت رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى أن هناك نوعين من المخالفات التي تراقبها المصلحة، هما مخالفة غير جسيمة، ومخالفة جسيمة، موضحا أن المخالفة غير الجسيمة يتم من خلالها توجيه إنذار للمصنع، ويضع المهندسون الفنيون بالمصلحة فرصة 15 يوما للمصنع لتلاشى تلك الملاحظة طالما لا تؤثر على جودة المنتج المصرى، وبعد 15 يوما يزور المهندس الفني المصنع للتأكد من أن الملاحظة تم تلاشيها.

وأشار رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى أنه في حال المخالفة الجسيمة يجرى تحرير محضر للمصنع عبر قسم الشرطة، ويتحول المصنع للتحقيق وترفع قضية ضده بشأن هذه المخالفة في هذا الموضوع، موضحا أن المخالفة الجسيمة هى التي تمس جودة المنتج وتخص صلب الصناعة.

وبشأن تنفيذ العقوبات ضد المصانع المخالفة، قال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية: نحن جهة حيادية تحرر الواقعة والجهة التنفيذية التي تنفذ العقوبة ليس المصلحة بل نبلغ الجهات المختصة بتنفيذ العقوبة، موضحا أن المصلحة تجرى حملات مفاجئة ولجان مرور جودة بشكل يومى، وهناك 18 فرعا للمصلحة على مستوى المحافظات يغطون المصانع على مستوى الجمهورية، ويمرون على ما يزيد عن 50 ألف مصنع.