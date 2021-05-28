شكرا لقرائتكم خبر عن أعمار الإناث فى الطالع والوفيات دون تغيير فى 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وينشر ”الخليج 365” بالانفوجراف أهم مؤشرات صحة المرأة وفقا لما يلى:

ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد من 74.7 سنة للإناث عام 2018 إلى 75.9 سنة عام 2021.

بلغ أعلى توقع للبقاء على قيد الحياة للمسنات فى الفئة العمرية (60-64 سنة) 19.3سنة، وأقل توقع للبقاء عند الفئة العمريـــة (75 سنة فأكثر) 8.6 سنة عام 2019.

تلاحظ ثبات معدل وفيات الإناث لكل ألف من الإناث للأعوام (2018 ، 2019) حيث بلغ 5.4 وفاة لكل ألف من الإناث.

أسباب وفيات الإناث

تباينت نسب وفيات الإناث طبقاً للأمراض على النحو التالى:

أمراض الجهاز الدورى:

ارتفعت نسبة وفيات الإناث بهذا السبب من50.6٪ عام 2017 إلى 55.3٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2019.

أمراض الجهاز الهضمي:

انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 8.9٪ عام 2017 إلى 6.4 ٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2019.

أمراض الجهاز التنفسي:

ارتفعت نسبة الوفيات بين الإناث بهذا السبب من 8٪ عام 2017 إلى 9.3٪ عام 2019.

الأورام:

إنخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام من 6.4٪ عام 2017 إلى 5.8 ٪ عام 2019 .

الحمل والولادة والنفاس:

شكلت نسبة وفيات الإناث بسبب الحمل والولادة والنفاس أقل نسبة بين أسباب الوفاة حيث بلغت 0.1٪ فى كلا من عامى 2017 / 2019.

معدل وفيات الأمهات

يعرف هذا المعدل بأنه عدد الأمهات اللاتى يتوفين خلال سنة ميلادية محددة بسبب الحمل أو الولادة أو خلال فترة الأربعين يوماً التالية للولادة (فترة النفاس) لكل 100 ألف مولود حى داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة.

إنخفض معدل وفيات الأمهات من 49 سيدة لكل 100ألف مولود حي عام 2015 إلى 42.8 سيدة عام 2019.

إصابات ووفيات كورونا بين الموجه الاولى والثانية من (14 أكتوبر – 29 ديسمبر 2020)

- بلغت عدد الإصابات (14343 إصابة) للإناث بنسبة 47.6٪ مقابل (15761 إصابة) للذكوربنسبة 52.4٪ خلال الفترة من (14 أكتوبر – 29 ديسمبر 2020) .

فى حين سجلت عدد وفيات الإناث (645 وفاة) بنسبة 44.9 ٪ مقابل (790 وفاة) بنسبة 55.1٪ للذكورخلال فترة الدراسة .