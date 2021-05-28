شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بعد بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وشملت البيانات الحكومية الصادرة اليوم تسجيل القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 6.4% في الربع السنوي الأول مقارنة بتوقعات نمو نسبته 6.5%.



وعلاوة على ذلك، أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 406 آلاف طلب في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات انخفاض المؤشر عند مستوى عند 427 ألف طلب من 444 ألف طلب في القراءة السابقة.



هذا، وانخفض مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 1.3% في شهر أبريل/نيسان الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.8%، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 1% مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.8%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 1% أو ما يعادل 64 سنتا وأغلق عند 66.85 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.7 دولار وأقل سعر عند 66.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.8% أو ما يعادل 59 سنتا وأغلق عند 69.46 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.2 دولار وأقل سعر عند 68.1 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 141 نقطة) إلى 34464 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34608 نقاط وأقل مستوى عند 34389 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 13736 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13776 نقطة وأقل مستوى عند 3701 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 4200 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4213 نقطة وأقل مستوى عند 4196 نقطة.