شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع للمرة الأولى في 8 جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الخميس بعد 7 جلسات متتالية من التراجع وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتلقت السلعة الزراعية دعما من مشتريات فنية بالإضافة إلى عمليات تغطية البيع.



وكشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية أن صادرات الصويا الأمريكية بلغ إجماليها 304.2 ألف طن في الأسبوع الماضي، وهو ما توافق مع التوقعات بين 25 ألف و800 ألف طن.



وتساقطت أمطار غزيرة في مناطق الغرب والوسط الأمريكية في الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع استمرار الأمطار في الأسبوع المقبل قبل أن يحدث جفاف في الطقس مجددا خلال يونيو/حزيران، بناء على توقعات الأرصاد الجوية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:38 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% إلى 90.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.2% وأغلقت عند 15.37 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 15.39 دولار وأقل سعر عند 14.92 دولار.