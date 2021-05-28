شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض أمام الدولار للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل استقرار العملة الأمريكية أمام منافساتها على نحو إيجابي.



وانخفض الين للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار من أدنى مستوى منذ الثاني عشر من مايو/أيار.



يأتي ذلك في ظل شح البيانات الاقتصادية اليابانية الصادرة في الآونة الأخيرة ومراقبة الأسواق عن كثب إشارات صعود التضخم في الولايات المتحدة.



وتستمر جهود الحكومات والدول حول العالم في مكافحة فيروس كورونا، ونجحت الكثير منها بالفعل في السيطرة على الجائحة.



ويرجع ذلك إلى التوسع في توزيع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على المواطنين بكثافة لا سيما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية والآسيوية.



وأظهرت بيانات اليوم تسجيل القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 6.4% في الربع السنوي الأول مقارنة بتوقعات نمو نسبته 6.5%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 109.7، وسجل أعلى سعر عند 109.9 وأقل سعر عند 109.04.