شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بـ 1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الخميس، تعززها بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي طغت على مخاوف المستثمرين من احتمالات زيادة الإمدادات الإيرانية.

وصعد برنت 59 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 69.46 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أو واحدا بالمئة ليغلق على 66.85 دولار للبرميل.

وتراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة، للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات من وزارة العمل الأمريكية.

ويكتسب الاقتصاد الأمريكي زخما، بعد أن اقتنص في الربع الأول من العام ثاني أسرع معدل نمو له منذ الربع الثالث من 2003، فيما تشير البيانات الصادرة اليوم إلى تسارع إنفاق الشركات على المعدات في أبريل نيسان.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو "أيقظ هذا الشهية للمخاطرة في الأسواق.. عدنا للتركيز على العرض والطلب".