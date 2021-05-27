شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق على انتخابات الصومال خلال 60 يوماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة الصومالية، أمس الخميس، أن الانتخابات ستجري «خلال ستين يوماً»، وذلك بعدما أدى إرجاؤها إلى إحدى أسوأ الأزمات السياسية في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي.

وقال نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف الذي تلا البيان، إن «المنتدى التشاوري الوطني اتفق على إجراء انتخابات بحلول 60 يوماً». وأضاف يوسف أن المواعيد الدقيقة ستحددها لجنة تكلف بتنظيم الانتخابات.

وهذا الاقتراع سيبقي النظام الانتخابي غير المباشر المعقد الذي استخدمته الصومال في السابق، بحيث ينتخِب مندوبون خاصون يختارهم زعماء العشائر، البرلمانيين الذين سينتخبون الرئيس بعد ذلك.

وتحدث رئيس الوزراء عن «يوم تاريخي»، مؤكداً أن المحادثات جرت في أجواء «احترام وصبر ووفاق». (أ ف ب)