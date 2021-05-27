شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا للأخوة الإنسانية» تناقش مع «الفيفا» تعزيز التعايش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقشت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية والاتحاد الدولي لكرة القدم، دور اللعبة في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتعايش وعدم التمييز.

وأكد المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة، خلال لقائه فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، أهمية كرة القدم في تحقيق التضامن والأخوة بين الشعوب، وتعزيز القيم الإنسانية معبّراً عن سعادته باهتمام «الفيفا» بتشارك أهداف الأخوة الإنسانية.

وقالت سامورا إن الاتحاد الدولي يتأكَد دوماً من أنه يمنح حقوق الإنسان الأولوية، وأن لديه وحدات مخصصة للاستدامة وحقوق الإنسان والتعليم وحماية الأطفال.

وسلطت جويس كوك، كبيرة مسؤولي التعليم والمسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الضوء على التزام الاتحاد بالتعامل مع حقوق الإنسان وقضية التعايش وعدم التمييز على نحو جاد، واتخاذ خطوات فعلية لحماية الأطفال.

وأكد عبدالسلام أن كرة القدم تلعب دوراً كبيراً في تعليم الشباب قيم الأخوة الإنسانية، موضحاً أهمية التعاون مع «الفيفا» كمنظمة ذات تأثير كبير في ملايين الأشخاص في العالم.

وكان الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية التقى رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، الذي أعرب عن سعادته بهذه الخطوة للتعاون المشترك، وأكد دعمه لوثيقة الأخوة الإنسانية.

(وام)