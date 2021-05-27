أخبار البورصة اليوم الخميس 27-5-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 27-5-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100 لليوم الثانى على التوالي، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقى 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.469 مليار جنيه.



إيقاف تداول 14 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجأوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تدأول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المالية والصناعية المصرية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، رواد السياحة-رواد، سماد مصر (ايجيفرت)، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشمس للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، بلتون المالية القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتدأول الأوراق المالية، دلتا للطباعة والتغليف، شركة النصر للأعمال المدنية، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، أوراسكوم المالية القابضة.

البورصة تخسر 3.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100 لليوم الثانى على التوالي، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقى 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.469 مليار جنيه. البورصة تخسر 3.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100 لليوم الثانى على التوالي، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقى 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.469 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 966.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 73.7 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 43.34% من إجمإلى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 44.14%، والعرب على 12.52% خلال جلسة تدأول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 64.05% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.94%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.02 مليون جنيه، 538.4 مليون جنيه، 300.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 461.5 مليون جنيه، 45.9 مليون جنيه، 332.8 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23%، ليغلق عند مستوى 10242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2162 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12694 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3961 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان"، بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3150 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 1243 نقطة.

وصعدت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

تعاملات الداخليين تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تدأول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائى 3 ملايين سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 20 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، القابضة المصرية الكويتية، البدر للبلاستيك، 372 سهم، 198 ألف سهم، 373.8 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى المنصورة للدواجن، المصرية للمنتجعات السياحية 2400 سهم، 1.2 مليون سهم، على التوإلى واشترى مساهم رئيسى بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 82500 سهم.

نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن ألفترة المنتهية فى 31 مارس الماضي، وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات بلعت 3.46 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.22 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2020 بنسبة نمو 56%، وحققت إيرادات بلغت حوإلى 2.92 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 2.29 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس ألفترة من العام الماضى بنسبة نمو 28%، وصافى ربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة بلغ 447 مليون جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 375 مليون جنيه خلال نفس ألفترة من العام الماضى بنسبة نمو 19%.

كما أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، تحقيق مبيعات بلغت 663.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 582.8 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، وبلغ صافى الربح 69.8 مليون جنيه مقابل 68.1 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

وتحولت شركة الشمس بيراميزا للفنادق والقرى السياحية للخسائر وسجلت عجز فى الإيرادات بلغت 222.2 ألف دولار أمريكى خلال ألفترة المنتهية فى 31 مارس عام 2021 مقابل فائض إيرادات بلغ 1.5 مليون دولار خلال تفس ألفترة من العام السابق بنسبة انخفاض 115%، وبلغ صافى الخسائر بعد الضريبة 1.8 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل أرباح بلغت 256.2 ألف دولار خلال ألفترة نفسها من العام الماضى بنسبة انخفاض 792%.

فيما أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، تحقيق عجز قدره 3.458 مليون جنيه خلال شهر أبريل عام 2021 مقارنة بفائض ألف جنيه خلال الشهر المماثل من العام المإلى السابق.



ايجيترانس أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة-ايجيترانس، تلقيها خطاب من شركة بارادايم لوجستكس ليمتد المالكة لحصة حاكمة فى شركة أسطول للنقل البرى (أسطول) العامة فى مجال النقل واللوجستيات، تتقدم بموجبه الشركة بعرض مبدئى غير ملزم يهدف إلى وضع آلية لتكامل الأنشطة بين الشركتين بهدف التوسع المحلى والإقليمى وذلك عن طريق قيام شركة إيجيترانس بالاستحوإذ على كامل أسهم البائع فى شركة أسطول البالغة 73.3% من رأسمال شركة أسطول على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح شركة بارادايم لوجستكس ليمتد يتم سدادها عن طريق إصدار أسهم إضافية شركة إيجيترانس، وفقًا للقيمة العادلة التى يحددها مستشار مإلى مستقل. ايجيترانس أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة-ايجيترانس، تلقيها خطاب من شركة بارادايم لوجستكس ليمتد المالكة لحصة حاكمة فى شركة أسطول للنقل البرى (أسطول) العامة فى مجال النقل واللوجستيات، تتقدم بموجبه الشركة بعرض مبدئى غير ملزم يهدف إلى وضع آلية لتكامل الأنشطة بين الشركتين بهدف التوسع المحلى والإقليمى وذلك عن طريق قيام شركة إيجيترانس بالاستحوإذ على كامل أسهم البائع فى شركة أسطول البالغة 73.3% من رأسمال شركة أسطول على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح شركة بارادايم لوجستكس ليمتد يتم سدادها عن طريق إصدار أسهم إضافية شركة إيجيترانس، وفقًا للقيمة العادلة التى يحددها مستشار مإلى مستقل.

وزيرة الهجرة: ننسق مع الخارجية لتسهيل فتح المصريين بالخارج حسابات للاستثمار بالبورصةشارك كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، فى جلسة نقاشية تفاعلية من خلال تطبيق "clubhouse" بحضور عدد من المصريين فى الخارج، لتعريفهم بفرص الاستثمار لسوق الأوراق المالية المصري، جاء اللقاء استكمالًا لسلسلة الجهود التى يقوم بها الطرفين تفعيلًا لبروتوكول التعأون مع وزارة الهجرة لتعريف وتحفيز المصريين فى الخارج بفرص الاستثمار بالبورصة المصرية. وزيرة الهجرة: ننسق مع الخارجية لتسهيل فتح المصريين بالخارج حسابات للاستثمار بالبورصةشارك كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، فى جلسة نقاشية تفاعلية من خلال تطبيق "clubhouse" بحضور عدد من المصريين فى الخارج، لتعريفهم بفرص الاستثمار لسوق الأوراق المالية المصري، جاء اللقاء استكمالًا لسلسلة الجهود التى يقوم بها الطرفين تفعيلًا لبروتوكول التعأون مع وزارة الهجرة لتعريف وتحفيز المصريين فى الخارج بفرص الاستثمار بالبورصة المصرية.

وحضر اللقاء نحو 280 مشاركًا غالبيتهم من المصريين فى الخارج، وكذا ممثلين عن شركات الوساطة وإدارة الاستثمار التى أبدت رغبة للمشاركة فى المبادرة، وأدار اللقاء الإعلامية شيرين عويس، ومحمد خيرت مؤسس موقع Egyptian Streets بأستراليا أحد أشهر المواقع الإنجليزية والحاصل على جائزة الأكثر تأثيرًا فى العالم.