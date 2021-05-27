شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها خدمات النقل والشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.02%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.31%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.09%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.33%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.04%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.17%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.11%، ثم قطاعي الموارد الأساسية والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.06%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.67%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والعقارات بنسبة 0.08%، 0.06%، على التوالي.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 لليوم الثاني على التوالى، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.469 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 966.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 73.7 ألف عملية لـ191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 43.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 44.14%، والعرب على 12.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 64.05% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.02 مليون جنيه، 538.4 مليون جنيه، 300.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 461.5 مليون جنيه، 45.9 مليون جنيه، 332.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23%، ليغلق عند مستوى 10242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2162 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12694 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3961 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3150 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 1243 نقطة.

وصعدت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.