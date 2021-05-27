شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض وسط استقرار إيجابي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية متباينة.



وشملت البيانات الحكومية الصادرة اليوم تسجيل القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 6.4% في الربع السنوي الأول مقارنة بتوقعات نمو نسبته 6.5%.



وعلاوة على ذلك، أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 406 آلاف طلب في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات انخفاض المؤشر عند مستوى عند 427 ألف طلب من 444 ألف طلب في القراءة السابقة.



هذا، وانخفض مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 1.3% في شهر أبريل/نيسان الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.8%، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 1% مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.8%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:13 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% إلى 90.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب عند التسوية بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.30 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1898.50 دولار للأوقية.