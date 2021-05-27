شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يحافظ على استقراره عقب بيانات متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات حكومية متضاربة.



وشملت البيانات الحكومية الصادرة اليوم تسجيل القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 6.4% في الربع السنوي الأول مقارنة بتوقعات نمو نسبته 6.5%.



وعلاوة على ذلك، أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد انخفض إلى 406 آلاف طلب في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات انخفاض المؤشر عند مستوى عند 427 ألف طلب من 444 ألف طلب في القراءة السابقة.



هذا، وانخفض مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 1.3% في شهر أبريل/نيسان الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.8%، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 1% مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.8%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:32 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% إلى 90.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.