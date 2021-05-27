شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه و"برنت" أعلى 69 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن استيعاب بيانات المخزونات الأمريكية والتفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت بالأمس انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز توقعات بانخفاض قدره 1.2 مليون برميل.



وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا من خلال فرض بعض الإجراءات الاحترازية فضلا عن توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للمرض.



وتعول الأسواق على تعافي الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي خلال العام الجاري نتيجة تخفيف تداعيات فيروس كورونا والسيطرة عليه نوعا ما خاصة في الولايات المتحدة ودول أوروبية.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:18 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% إلى 90.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 66.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.7 دولار وأقل سعر عند 66.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.4% إلى 69.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.2 دولار وأقل سعر عند 68.1 دولار.