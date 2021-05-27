شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 27-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 27-5-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 لليوم الثاني على التوالي، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.469 مليار جنيه.





البورصة تخسر 3.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 لليوم الثاني على التوالي، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.469 مليار جنيه. البورصة تخسر 3.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 لليوم الثاني على التوالي، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.469 مليار جنيه.

إيقاف تداول 14 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المالية والصناعية المصرية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، رواد السياحة-رواد، سماد مصر (ايجيفرت)، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشمس للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، بلتون المالية القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، دلتا للطباعة والتغليف، شركة النصر للأعمال المدنية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أوراسكوم المالية القابضة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 966.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 73.7 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 43.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 44.14%، والعرب على 12.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 64.05% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.02 مليون جنيه، 538.4 مليون جنيه، 300.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 461.5 مليون جنيه، 45.9 مليون جنيه، 332.8 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.23%، ليغلق عند مستوى 10242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2162 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12694 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3961 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3150 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 1243 نقطة.

وصعدت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.62%.

- المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس) بسعر إغلاق 12.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.89%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 17.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.29%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.263 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.16%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 5.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.86%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 22.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.46%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 8.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.19%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 19.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.64%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 11.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.60%.

- البنك التجاري الدولي (مصر) بسعر إغلاق 53.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.49%.