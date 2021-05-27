شكرا لقرائتكم خبر العدل تلغي الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مكة والمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أن إلغاء الاختصاص المكاني يأتي تسهيلا للمستفيدين، إذ يتيح لهم تنفيذ عمليات توثيق العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين دون الارتباط بمكان العقار، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذها من خلال خدمة (الإفراغ العقاري الالكتروني) عبر بوابة ناجز najiz.sa.
ويحكم إلغاء الاختصاص المكاني ضوابط هي: أن يطبق على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، ويقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 10 آلاف م2، وأن يكون أطراف العملية من المواطنين.
ضوابط إلغاء الاختصاص المكاني:
- يطبق على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية
- يقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار
- أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع
- تكون واقعة في مخططات معتمدة
- ألا تزيد المساحة على 10 آلاف م2
- أن يكون أطراف العملية من المواطنين
كانت هذه تفاصيل خبر العدل تلغي الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مكة والمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.