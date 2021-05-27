«التحلية» تتعاون مع جامعة الجوف في مجال استخدام الطاقة المتجددة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم ورئيس جامعة الجوف الدكتور محمد الشايع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز وتسهيل سبل تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين، وتوسيع مجالات التعاون على نحو يمكن من تطوير وإجراء ومتابعة المشاريع البحثية والتدريبية المرتبطة بصناعة تحلية المياه.

وتأتي المذكرة في سياق الدور الذي تلتزم به (التحلية) في بناء الشراكات الاستراتيجية المثمرة مع الجامعات السعودية، كما تعزز سبل التعاون في مجالات استخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه، وإقامة مشاريع بحثية تطبيقية مشتركة تتيح الاستفادة من الموارد البشرية والمادية والقدرات العلمية لدى الجانبين.

وتنص المذكرة على التعاون أيضا في مجالات تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية، وتبادل الزيارات بين الخبراء والباحثين والطلاب، إضافة لإتاحة التدريب التعاوني الميداني لطلاب الجامعة، وتبادل المعلومات والمواد والمنشورات العلمية، وإقامة البرامج التدريبية والتأهيلية المشتركة.