مناقشة تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال

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كما ناقش أعضاء اللجنة نتائج فرق العمل المشكلة من الجهات الأعضاء، وهي: فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي، وفريق عمل الإحصاءات برئاسة أمن الدولة، وفريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة، إضافة إلى فريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية، وقد تم استعراض آخر المستجدات في شأن التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)؛ لضمان توافق الأنظمة والتشريعات المحلية مع المعايير الدولية.
وأشاد المبارك بتضافر الجهود التي يقوم بها مسؤولو الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛ لدورهم في دعم الأعمال التي يقوم بها أعضاء اللجنة الدائمة وأمانة سرها، إضافة إلى مساهمتهم الفاعلة في تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات، التي كان آخرها اجتياز المملكة لعملية التقييم المتبادل، وحصولها على العضوية الدائمة في مجموعة العمل المالي (فاتف)؛ تماشيا مع التطلعات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
أبرز مناقشات الاجتماع:
- إطار تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال.
- التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية وأهدافها.
- نتائج فرق العمل المشكلة من الجهات الأعضاء.
- آخر المستجدات في شأن التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)
فرق العمل المشكلة:
- فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي.
- فريق عمل الإحصاءات برئاسة أمن الدولة.
- فريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة.
- فريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية.
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