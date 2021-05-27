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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة الحبوب طرحت المناقصة الثالثة لهذا العام لاستيراد 720 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر2021. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على 12 باخرة بواقع 4 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر لميناء ينبع التجاري، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. وبين الفارس أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، حيث قامت المؤسسة بداية هذا العام بترسية توريد كمية 650 ألف طن، فيما تقوم المؤسسة حاليا باستقبال كميات القمح المحلي الذي بدأ موسم استلامه في 4 أبريل 2021 وممتد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يعزز المخزونات المحلية.



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