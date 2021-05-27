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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مرفأ الصيادين بمركز الشقيق التابع لمنطقة جازان بدأ أمس استقبال الصيادين من أبناء المحافظة، عقب اكتمال عمليات التطوير التي نفذتها شركة الكهرباء بالتنسيق مع برنامج الثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن مشروع الشركة للمسؤولية الاجتماعية بمختلف مناطق المملكة. وأوضح رئيس مركز الشقيق أكرم آل سالم أن البدء في استقبال الصيادين جاء بتوجيه من أمير منطقة جازان محمد بن ناصر عقب اكتمال المشروع وفقا للمعايير الحديثة التي توفر سهولة وسلاسة عمليات الصيد وتخزين ونقل الأسماك.



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