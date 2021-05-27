شكرا لقرائتكم خبر 26 % زيادة في الفائض التجاري للسعودية مع عودة تعافي التجارة الخارجية بعد الجائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت السعودية فائضا تجاريا بقيمة 74.7 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة بنحو 59.29 مليار ريال في الربع المماثل من 2020، بزيادة نسبتها 26%، وهو ما يشير إلى عودة التعافي لحركة التجارة الخارجية للمملكة بعد جائحة كورونا

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت الصادرات السلعية للمملكة في الربع الأول 2021 بنسبة 10.8 % مقارنة بالربع الأول من 2020م؛ حيث بلغت قيمتها 212.4 مليار ريال في الربع الأول 2021، بزيادة 20.7 مليار ريال عن الربع الأول عام 2020م؛ وارتفعت الصادرات البترولية بمقدار بلغ 9.5 مليارات ريال، بنسبة %6.6، وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.6% في الربع الأول 2020 إلى 71.8% في الربع الأول 2021، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية مقارنة بالربع الرابع 2020 بمقدار بلغ 32.4 مليار ريال، وبنسبة 18 %.

تحسن الصادرات

وزادت الصادرات غير البترولية للمملكة بنسبة 23.1% في الربع الأول 2021م بالمقارنة مع الربع الأول 2020، حيث سجلت 59.9 مليار ريال، مقابل 48.7 مليار ريال بالربع المقابل، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الرابع 2020) بمقدار 1.4 مليار ريال تمثل نسبة 2.4 %، .

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات من 25.4% في الربع الأول 2020 إلى 28.2% في الربع الأول 2021.

وكانت أهم المنتجات غير البترولية المصدرة اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما التي تمثل نسبتها 33.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية قد ارتفعت بنسبة 8.2 %، تليها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، التي تمثل نسبتها 27.2 % من إجمالي الصادرات غير البترولية بنسبة 8.3 % عن الربع الأول عام 2020.

ارتفاع الواردات

في المقابل سجلت الواردات للمملكة في الربع الأول 2021م ارتفاعا نسبته 4 % بمقدار بلغ 5.3 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 137.7 مليارا، مقابل 132.3 مليار ريال خلال الربع الأول عام 2020؛ نتيجة لانخفاض معظم القطاعات مقارنة مع الربع الأول عام 2020م، وكانت أهم السلع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، التي تمثل نسبتها 20.1% من إجمالي الواردات قد ارتفعت بنسبة 3.7%، تليها معدات النقل وأجزاؤها التي تمثل نسبتها 16.4% من إجمالي الواردات قد انخفضت بنسبة 5.7% عن الربع الأول عام 2020م، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع 2020م بمقدار بلغ 0.5 مليار ريال، بنسبة 0.3+%.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 43.5% في الربع الأول 2021 مقابل 36.8% في الربع الأول عام 2020؛ وذلك نتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية 23.1% عن الارتفاع في الواردات 4.0% خلال هذه الفترة.

الصين تتصدر

وعلى صعيد صادرات المملكة بحسب الدول في الربع الأول 2020، أفادت البيانات أن قيمة صادرات السعودية إلى الصين بلغت 38.9 مليار ريال، مما جعلها هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان والهند، بقيمة 22.4 مليار ريال، و19.4 مليار ريال، على التوالي، وكانت كوريا الجنوبية والإمارات من بين أهم 5 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول الخمس 110.2 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 51.9 % من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة الواردات من الصين 28.5 مليار ريال في الربع الأول عام 2021م، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، بقيمة بلغت 15.9 مليار ريال و 12.4 مليار ريال، على التوالي، وكانت الهند، وألمانيا، من بين أهم 5 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة العربية السعودية من تلك الدول الخمس 70.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 51.5 % من إجمالي الواردات.

ميناء جدة الأعلى

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 39.7 مليار ريال أي ما يعادل 28.9 % من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 18.3 %، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 12.8 % والبطحاء بنسبة 7.0 %، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.9 % ، وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 73.8 % من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.

الفائض التجاري للمملكة:







+59.29 مليار ريال في الربع الأول 2020



- 5.19 مليارات ريال في الربع الثاني 2020



+37.55 مليار ريال في الربع الثالث 2020



+ 42.82مليار ريال في الربع الرابع 2020



+74.71 مليار ريال في الربع الأول 2021



الصادرات السلعية:





212.4 مليار ريال في الربع الأول 2021



191.7 مليار ريال في الربع الأول 2020



نسبة الزيادة 10.8%



الصادرات غير النفطية:





59.9 مليار ريال في الربع الأول 2021



48.7 مليار ريال في الربع الأول 2020



نسبة الزيادة 23.1% الصادرات البترولية:



152.5 مليار ريال في الربع الأول 2021



143 مليار ريال في الربع الأول 2020



نسبة الزيادة 6.6%

الواردات:





137.7 مليار ريال في الربع الأول 2021



132.3 مليار ريال في الربع الأول 2020



نسبة الزيادة 4%



توزيع الواردات عبر أبرز 5 منافذ:





ميناء جدة الإسلامي ................ 28.9%



ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام .. 18.3%



مطار الملك خالد الدولي .......... 12.8%



منفذ البطحاء ........................... 7.0%



مطار الملك فهد الدولي بالدمام 6.9%



أعلى 3 شركاء رئيسيين:

الصادرات:





إلى الصين 38.9 مليار ريال



إلى اليابان 22.4 مليار ريال



إلى الهند 19.4 مليار ريال



الواردات: